Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

7 июля в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». Организатор — банк «Открытие».

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте, Instargam, TikTok и YouTube. На бизнес-шоу участники узнают о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Ведущие эксперты в области масштабирования, продвижения и автоматизации расскажут участникам о новых возможностях цифровой эволюции бизнеса. Спикеры бизнес-шоу: представители лидеров отрасли Яндекс, Boomstarter, Mail.ru Group, TikTok, Wildberries, eBay, AliExpress, Ozon, Культура Инноваций, SidorinLab, AiTarget. Участники увидят репортажи, дебаты, спичи в формате TED, презентации в виртуальной студии. Уникальный формат интерактивного мероприятия позволит предпринимателям напрямую задать вопросы спикерам и получить ответы.

«Наш банк запускает новый формат — онлайн бизнес-шоу. Мы собрали ведущие digital-компании на одной площадке, чтобы предприниматели получили практические советы по цифровизации собственного бизнеса. Банк «Открытие» ежегодно публикует индекс цифровизации малого бизнеса. В рамках форума мы предлагаем предпринимателям пройти цифровой чек-ап — наш новый инструмент, который покажет уровень готовности компании к цифровой трансформации», — прокомментировала заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, правительством республики Удмуртия, Агентством развития бизнеса Красноярского края, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, правительством и корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Чтобы принять участие и задать вопросы спикерам бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 11.00 7 июля https://openmsb.ru/