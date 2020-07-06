В четырех школах Иркутского района начался капитальный ремонт спортзалов

Работы идет в Кудинской, Максимовской, Бутырской и Ширяевской школах. Сейчас в спортзалах этих школ идут демонтажные и штукатурные работы, сообщают в районной администрации.

- В прошлом году было отремонтировано три спортзала – в Хомутово (СОШ №2), Никольске и Оёке. Стараемся наращивать объемы, так как во многих школах ремонт уже давно назрел. Важно, чтобы дети занимались спортом в комфортных и современных условиях, - отметил начальник управления образования Иркутского района Роман Зарипов.

Ремонт спортзалов осуществляется в рамках федерального проекта «Детский спорт». Он проводится за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая сумма проведения работ составит 13,1 млн рублей.