За последние сутки в Красноярском крае зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом

На 6 июля в Красноярском крае зарегистрировано всего 9716 случаев заболевания COVID-19, 131 случай заболевания за последние сутки, сообщают в Роспотребнадзоре края.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 338,1. Темп прироста за сутки – 1,4 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1827 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 165 человек.

Снято с медицинского наблюдения 21363 чел., в том числе за последние сутки – 188. Проведено тестов на коронавирус всего 429520, из них за последние сутки – 3090.

Топ-5 территорий по числу инфицированных: