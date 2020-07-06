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За последние сутки в Красноярском крае зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом

6 июля 2020

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На 6 июля в Красноярском крае зарегистрировано всего 9716 случаев заболевания COVID-19, 131 случай заболевания за последние сутки, сообщают в Роспотребнадзоре края.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 338,1. Темп прироста за сутки – 1,4 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1827 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 165 человек.

Снято с медицинского наблюдения 21363 чел., в том числе за последние сутки – 188. Проведено тестов на коронавирус всего 429520, из них за последние сутки – 3090. 

Топ-5 территорий по числу инфицированных:

  1. Красноярск – 6269
  2. Северо-Енисейский район – 1320
  3. Норильск – 264
  4. Ачинск – 191
  5. Березовский район - 145

/ Сибирское Информационное Агентство /
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