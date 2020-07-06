За последние сутки в Красноярском крае зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом

Читайте также:
На 6 июля в Красноярском крае зарегистрировано всего 9716 случаев заболевания COVID-19, 131 случай заболевания за последние сутки, сообщают в Роспотребнадзоре края.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 338,1. Темп прироста за сутки – 1,4 %.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1827 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 165 человек.
Снято с медицинского наблюдения 21363 чел., в том числе за последние сутки – 188. Проведено тестов на коронавирус всего 429520, из них за последние сутки – 3090.
Топ-5 территорий по числу инфицированных:
- Красноярск – 6269
- Северо-Енисейский район – 1320
- Норильск – 264
- Ачинск – 191
- Березовский район - 145