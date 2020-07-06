В бюджет Иркутской области поступило на 12% меньше налогов, чем годом ранее

За январь - май 2020 года поступило более 165 млрд рублей налогов и сборов, что на 21 млрд рублей или на 12% ниже уровня поступлений за аналогичный период прошлого года, сообщают в ФНС.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 97 млрд рублей или почти 59%, в консолидированный бюджет Иркутской области – около 63 млрд рублей или 38%, в том числе в доходы местных бюджетов – 10 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства - 6 млрд рублей (около 4%) акцизов на нефтепродукты.

Кроме того, поступило 46 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 10% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 34 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 8 млрд рублей, в Фонд социального страхования – около 4 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет за пять месяцев 2020 года на 15 млрд рублей или на 14% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

В структуре доходов федерального бюджета более 55% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – около 54 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет почти на 18 млрд рублей или на 25% ниже уровня поступлений за январь – май 2019 года. Данное уменьшение обусловлено, главным образом, снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 37% доходов федерального бюджета (или 36 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 2,5 млрд рублей или почти на 8%, что обусловлено значительным ростом платежей. Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 1 млрд рублей или на 7 процентов.