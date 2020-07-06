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Центробанк поддержал использование водительских прав в банках вместо паспорта

6 июля 2020

Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации, которая разрешена при денежных переводах без открытия счета, переводах почтой до 15 тыс. руб. и других банковских операциях, сообщает РБК.

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.

В Банке России пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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