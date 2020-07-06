Клиенты Сбербанка теперь могут переводить деньги с карт банка на QIWI Кошелек и обратно

Клиенты Сбербанка теперь могут переводить средства с карт банка на QIWI Кошелек и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов QIWI. Единовременный платеж составляет от 10 рублей до 15 тысяч рублей.

Переводы доступны на следующих условиях:

— с карты Сбербанка на QIWI Кошелек осуществляется по номеру телефона получателя средств, операции доступны в Сбербанк Онлайн и устройствах самообслуживания, комиссия при этом не взимается;

— с баланса QIWI Кошелька на карту Сбербанка: на сайте и в мобильном приложении можно перевести деньги на карту Сбербанка или пополнить карту наличными в терминалах QIWI по номеру телефона либо по номеру карты получателя средств. При переводе по номеру телефона комиссия составляет 2,9% от суммы перевода + 50 рублей, по номеру карты — 2% от суммы перевода + 50 рублей;

— пополнить QIWI Кошелек наличными можно в устройствах самообслуживания Сбербанка. Условия действуют согласно тарифам банка в регионе пополнения.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«К нашей экосистеме бесшовных денежных переводов подключаются все новые и новые партнеры, и мы особенно рады видеть в их числе QIWI — один из самых востребованных платежных сервисов в стране, которым пользуются порядка 20 миллионов человек. Объединив наши системы, мы обеспечили простой и удобный клиентский опыт для всех пользователей QIWI и клиентов Сбербанка».

Александр Агаков, коммерческий директор группы QIWI:

«Расширение набора возможностей для бесшовных денежных переводов становится все более актуальной задачей для бизнеса. Наше партнерство со Сбербанком – важный шаг в этом направлении. Уверен, вместе мы сможем вывести сервис для наших клиентов на новый уровень, отвечающий самым актуальным запросам рынка».