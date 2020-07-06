Новости

Почти 500 медиков в Иркутской области инфицированы COVID-19

6 июля 2020

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что 458 медицинских работников инфицированы или уже перенесли COVID-19. Это составляет 5% от числа заболевших в регионе.

- Сейчас специалисты приступили к исследованиям популяционного иммунитета по федеральной программе. Обследуются медицинские работники, а также жители. Ждем результатов, - сказала Валентина Вобликова.

Напомним, на 6 июля в регионе 8985 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 811 детей до 17 лет.  4558 человек уже выздоровели. 125 скончались, из них 63 человека от ковида, 62 человека от заболеваний, не связанных с ним.

Читайте также:

ВОЗ хочет расширить сотрудничество с Россией по созданию вакцины от COVID-19
6 июля 2020
Как пандемия повлияла на транспортные привычки россиян
6 июля 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1813)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Почти 500 медиков в Иркутской области инфицированы COVID-19
В Иркутской области прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом этим летом
В России на 6 июля количество заболевших коронавирусом достигло 687 тысяч
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании