Почти 500 медиков в Иркутской области инфицированы COVID-19

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что 458 медицинских работников инфицированы или уже перенесли COVID-19. Это составляет 5% от числа заболевших в регионе.

- Сейчас специалисты приступили к исследованиям популяционного иммунитета по федеральной программе. Обследуются медицинские работники, а также жители. Ждем результатов, - сказала Валентина Вобликова.

Напомним, на 6 июля в регионе 8985 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 811 детей до 17 лет. 4558 человек уже выздоровели. 125 скончались, из них 63 человека от ковида, 62 человека от заболеваний, не связанных с ним.