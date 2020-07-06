Как пандемия повлияла на транспортные привычки россиян

Такси стало самым популярным видом транспорта после пандемии COVID-19 для россиян в возрасте 24-34-х лет, показал совместный опрос сервиса по заказу такси Ситимобил и ResearchMe.

40% так называемых миллениалов собираются передвигаться этим летом на такси. До коронавируса в летнее время такси пользовались лишь 20% опрошенных.

Многие миллениалы в связи с пандемией планируют вовсе отказаться от транспорта и ходить пешком (37% опрошенных), еще 36% – будут ездить на личном автомобиле, 30% – на общественном транспорте.

Более молодые россияне не доверяют любым видам транспорта из-за пандемии и решили больше ходить этим летом по городу пешком – так ответили 54% представителей поколения Z (от 18 до 24 лет). Каждый третий «зэт» из-за COVID-19 начал ездить на такси (хотя обычно в летнее время этот вид транспорта выбирал лишь 12% представителей этого поколения). Впрочем, многие (35%) по-прежнему доверяют общественному транспорту.

Еще одним популярным способом передвижения после пандемии стали велосипеды и самокаты – эти виды транспорта планируют использовать 21% представителей поколения Z и 17% миллениалов. Тогда как ранее их готовы были выбрать лишь 12% и 10% опрошенных, соответственно.

Среди всех возрастных групп этим летом такси делит второе место по популярности с общественным транспортом (каждый вариант отметили по 31% респондентов). В обычное летнее время такси выбрали бы лишь 14% россиян, а общественный транспорт – 28%. Личный автомобиль как способ передвижения также стал более популярным — этим летом его выбирают 37% опрошенных против 24% ранее.

«Мы уверены, что во время пандемии такси стало одним из самых безопасных способов передвижения по городу. Мы в Ситимобил приложили для этого все возможные усилия — организовали дезинфекцию автомобилей, установили прозрачные пластиковые перегородки между водителем и пассажиром, обеспечили водителей санитайзерами и одноразовыми антисептическими салфетками. Безопасность поездок наших пользователей остается для нас приоритетом и после окончания острой фазы пандемии», — говорит PR-директор Ситимобил Георгий Лобушкин.