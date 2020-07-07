В Азиатско-Тихоокеанском Банке ежемесячный объем предоставляемых ипотечных кредитов превысил 1 млрд рублей

В июне 2020 года ежемесячный объем выданных ипотечных кредитов по собственным программам АТБ впервые уверенно превысил показатель 1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество сделок увеличилось в 8 раз.

Благодаря оперативному рассмотрению заявок, привлекательной процентной ставке, комфортным условиям для проведения ипотечной сделки и широкому выбору партнеров (риелторов и застройщиков), которые помогут с подбором недвижимости, в «домашних» регионах Азиатско-Тихоокеанского Банку удалось войти в ТОП 10 банков по объемам выдаваемых ипотечных кредитов.

«Не устаю повторять, что для нас самое честное, надежное и проверенное мнение – это мнение клиентов, выраженное в количестве ипотечных кредитов и размере ипотечного портфеля. Нам важно рассказать и доказать на практике, что ипотека – это не страшно, а удобно и выгодно. Сегодня клиенты уже не готовы жить в съемном жилье или ютиться с родственниками, ведь осуществить мечту и стать владельцем собственной недвижимости стало гораздо дешевле, чем даже несколько лет назад. Не говоря уж о том, что вы вкладываетесь в надежный актив - недвижимость. Ну а мы со своей стороны предоставим выгодные условия и быстрое оформление от надежного Банка, - поделился член Правления – директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского Банка Виктор Курнаков.

Ипотечный бизнес АТБ демонстрирует уверенный рост на 30% ежемесячно, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Банк продолжает развивать ипотечный бизнес: запущены новые продукты и программы кредитования, открыты центры ипотечного кредитования в ключевых регионах присутствия, а всю подготовительную работу теперь можно сделать удаленно.

«Предпочтений относительно банка не было, смотрели где и какие условия кредитования. Остановились на двух в нашем городе, там и там оставили заявку на ипотеку. Условия оказались лучше здесь, плюс, конечно, это специализированный центр кредитования. Удобно договариваться по времени встречи, не надо сидеть в очереди и подстраиваться под продавца или выжидать очередь в самом банке. Сотрудники АТБ разъяснили всю процедуру, проконсультировали по документам. Сейчас у нас уже идет заключительный этап сделки. Лично нам потребовалось меньше двух недель на оформление. В общем, мы очень довольны, - поделился своим мнением житель Благовещенска (Амурская область) Алексей Б.

АТБ предлагает ипотечные программы на любой вкус, не только государственные, но и собственные. А если потенциальный клиент является работником бюджетной сферы или участником зарплатного проекта Банка, то ставка будет ещё ниже.