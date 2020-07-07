Примсоцбанк сделал SWIFT-платежи прозрачными для корпоративных клиентов

Передача статусов международных платежей по системе SWIFT gpi теперь доступна клиентам Примсоцбанка в интернет-банке. Главная особенность новой услуги – это возможность отслеживания платежа на всём пути от отправителя до получателя, а также получение информации о нём: в каком банке в данный момент находится, причина задержки, сведения о комиссии банка-посредника, дата и время зачисления на счет получателя перевода.

- После исполнения нашим банком платежа, клиент может зайти в интернет-банк и посмотреть историю его исполнения иностранными банками - где находится платеж и на какой стадии исполнения. Для клиента информация по статусам платежа постоянно обновляется по мере поступления сведений в системе SWIFT gpi. Наш банк стремится постоянно улучшать качество услуг, предоставляя клиентам новые сервисы», - рассказывает Елена Михайлюкова, Начальник Управления международных и межбанковских операции ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, до появления технологии SWIFT gpi ни банк-отправитель, ни банк-получатель не могли предоставить своим клиентам точную информацию о цепочке прохождения и деталях платежа. Теперь эта информация стала прозрачной, оперативной и доступной. Сервис SWIFT gpi работает для платежей в любой валюте и не имеет ограничений по лимиту суммы платежа.

Узнать подробнее об услуге для бизнес-клиентов вы можете на официальном сайте банка либо по телефону Единой Справочной Службы.