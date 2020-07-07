Коллекторы рекомендуют россиянам оформлять кредит спустя 5-7 дней после зарплаты

В этом случае, даже если работодатель задержит выплаты, можно будет не допустить просрочку, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"В текущих реалиях мы советуем заемщикам еще более тщательно подходить к решению об оформлении ссуды и помнить о нескольких простых правилах, которые не позволят уйти в дефолт, пусть и технический", - сказал он.

По данным НАПКА, задержка платежа по кредиту на несколько дней, как минимум, в 40% случаях происходит по причине выплаты зарплаты с опозданием. В других случаях она связана с забывчивостью клиента, ошибкой при переводе, невозможностью сделать оплату за границей или в другом регионе, где отсутствуют представительства банка, незнанием альтернативных способов оплаты.

"Многие относятся к задержке на один-пять дней легко, однако эти данные отражаются в кредитной истории, и в будущем банк может принять это за риски и выдать ссуду на менее привлекательных условиях", - предупредил Мехтиев.