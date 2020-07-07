Волонтеры, спасатели и полицейские Приангарья готовятся к пику заблудившихся туристов и грибников

Как показывает практика, ежегодно в тайге теряются от 30 до 50 человек, большая часть из которых в июле-августе, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Чаще всего заблудившихся заявляют в:

Шелеховском р-не,

Иркутском р-не,

Братском р-не,

Чунском р-не,

Нижнеудинском р-не,

Усть-Илимском р-не,

Зиминском р-не.

Благодаря совместной и слаженной работе до 80% без вести пропавших находятся живыми и здоровыми. Немало случаев, когда люди выходят к населенным пунктам сами. В 2019 году при сборе грибов и ягод потерялось 44 гражданина, установлено живыми 38. Шесть человек до настоящего времени не найдено.

В 2020 году заявлено в розыск 12 человек, трое не найдены (Тулунский, Усольский, Чунский районы). Все они являлись сборщиками черемши.

Наиболее типичный портрет без вести пропавшего в лесу гражданина – мужчина в возрасте 50-60 лет, проживающий в сельской местности. В первую очередь, это объясняется излишней самоуверенностью таких людей в знании местности, уверенности в своих силах, здоровье, отсутствии минимальных вещей необходимых для длительного пребывания в дикой природе, психологическая неготовность правильно действовать во внештатной ситуации.