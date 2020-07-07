Названы приметы мошеннических звонков

Добросовестный банковский служащий никогда не попросит клиента продиктовать CVV или код из смс, рассказал в интервью РИА Новости глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично – никогда не сообщайте CVV, кодовое слово или код из смс. Ни по телефону, ни в чате с сотрудником банка. Как только вы услышали эту просьбу – на линии мошенник", – сказал он.

Сачков также посоветовал, что делать, если вам поступило подозрительное смс или звонок от якобы сотрудника банка.

"Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок. Внимательно следите за приходящими смс о блокировке сим-карт или перевыпуске. Это действительно важно, ведь у клиента есть, как правило, сутки на обращение в салон связи и банк, чтобы мошенник не успел ничего предпринять", – отметил Сачков.