11 июля движение транспорта по улице Шевцова в Иркутске будет запрещено

С 7.00 до 23.00 11 июля движение транспорта по улице Шевцова в районе пересечения с улицей Рабочего Штаба будет запрещено. Это связано с проведением аварийного ремонта участка теплосети, сообщают в областной администрации.