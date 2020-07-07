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11 июля движение транспорта по улице Шевцова в Иркутске будет запрещено

7 июля 2020

С 7.00 до 23.00 11 июля движение транспорта по улице Шевцова в районе пересечения с улицей Рабочего Штаба будет запрещено. Это связано с проведением аварийного ремонта участка теплосети, сообщают в областной администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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