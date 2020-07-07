Электронная подпись полностью онлайн: «Деловая среда» запускает новый сервис для физических лиц

АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) и ОАО «Инфотекс Интернет Траст» запустили бесплатный сервис, с помощью которого физические лица могут создавать, использовать и хранить электронные подписи в онлайн-режиме.

Выпустить подпись можно через мобильное приложение на смартфоне. Весь процесс происходит онлайн в несколько шагов и занимает не более 10 минут, при этом не надо приходить в офис удостоверяющего центра. Выпуск, использование и хранение подписи происходит в онлайн-режиме через сертифицированное мобильное приложение, что делает ее максимально надежной и удобной — она всегда под рукой и готова к использованию в любой момент, не нужны отдельные устройства, которые приходится постоянно носить с собой.

Николай Богданов, первый заместитель генерального директора АО «Деловая среда»:

«Опираясь на тенденции цифровизации и запросы клиентов, мы разработали сервис, с помощью которого можно выпустить квалифицированную электронную подпись, применимую для различных целей, полностью онлайн. Сделать это может самостоятельно любой желающий. Наш сервис удобен тем, что впервые в российской практике для получения квалифицированной электронной подписи не нужно выходить из дома и даже встречаться с курьером. Это стало возможным благодаря технологии "Деловой среды", Сбербанка и удостоверяющего центра ОАО ʺИнфотекс Интернет Трастʺ, которая позволяет удаленно пройти идентификацию удостоверяющего центра с помощью, биометрического загранпаспорта и мобильного приложения для смартфона, поддерживающего NFC-технологию».

Алексей Прошин, генеральный директор ОАО «Инфотекс Интернет Траст»:

«Для нас большая честь сотрудничать с "Деловой средой" и предоставлять клиентам "Деловой среды" и Сбербанка удобный и современный электронный сервис работы с квалифицированной электронной подписью. Вместе мы делаем важное дело по цифровой трансформации окружающей реальности и улучшению повседневной жизни граждан нашей огромной страны».

Сервис «Деловой среды» выпускает самый надежный вид электронных подписей — усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она защищена средствами шифрования, сертифицированными Федеральной службой безопасности России, и имеет юридическую силу, аналогичную собственноручной подписи. Чтобы самостоятельно оформить подпись с помощью приложения, нужно быть старше 18 лет, иметь паспорт гражданина РФ и заграничный биометрический паспорт, смартфон с функцией NFC, с операционной системой Android 5+ или iOS 13+ (iPhone 7+), номера СНИЛС и ИНН, а также доступ в Сбербанк Онлайн.

УКЭП подходит для подписания любых электронных документов для задач физических лиц. Например, с ее помощью можно подписать договор с работодателем, расписку о получении денежных средств, соглашение о неразглашении информации (NDA), заявление на отпуск или отгул, документы на поступление в вуз. После подписания документа пользователь получает ZIP-архив, внутри которого находится собственно подписанный документ и ключ проверки подписи. Этот архив можно скачать или отправить на e-mail, а подлинность подписи легко проверяется на сайте «Госуслуги».

«Деловая среда» ранее уже выводила на рынок продукт на базе этой технологии. В 2018 году компания запустила сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета», который позволяет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем удаленно, без визита в ФНС.