В мае средний размер автокредита вырос до 726,7 тыс. рублей

По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель незначительно вырос - на 2,1% (в апреле 2020 года – 712,0 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем, стоит напомнить, что в апреле по сравнению с мартом текущего года средний чек автокредита, напротив, сократился – на 16,1% (в марте 2020 года - 849,0 тыс. руб.). Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года средний размер автокредитов снизился менее значительно – на 4,9% (в мае 2019 года – 764,0 тыс. руб.).

При этом в мае 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составило 675 баллов.

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1 240,1 тыс. руб.),

Московской обл.(1 007,8 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (901,5 тыс. руб.),

Краснодарском крае (885,7 тыс. руб.),

Ленинградской обл.(878,1 тыс. руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов, то в регионах РФ в мае 2020 года она была разнонаправленной. Так, по сравнению с апрелем текущего года наивысший рост данного показателя в мае продемонстрировали:

Кемеровская обл.(+27,8%),

Омская обл.(+10,7%),

Тульская обл. (+6,2%),

Самарская обл.(+5,7%),

Ленинградская обл. (+4,9%).

В то же время в большинстве регионов из топ-30 средний чек автокредита в мае продолжил снижаться. Так, самое большое снижение данного показателя было отмечено в: