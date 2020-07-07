В мае средний размер автокредита вырос до 726,7 тыс. рублей

По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель незначительно вырос - на 2,1% (в апреле 2020 года – 712,0 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Вместе с тем, стоит напомнить, что в апреле по сравнению с мартом текущего года средний чек автокредита, напротив, сократился – на 16,1% (в марте 2020 года - 849,0 тыс. руб.). Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года средний размер автокредитов снизился менее значительно – на 4,9% (в мае 2019 года – 764,0 тыс. руб.).
При этом в мае 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составило 675 баллов.
В мае 2020 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:
- Москве (1 240,1 тыс. руб.),
- Московской обл.(1 007,8 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (901,5 тыс. руб.),
- Краснодарском крае (885,7 тыс. руб.),
- Ленинградской обл.(878,1 тыс. руб.).
Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов, то в регионах РФ в мае 2020 года она была разнонаправленной. Так, по сравнению с апрелем текущего года наивысший рост данного показателя в мае продемонстрировали:
- Кемеровская обл.(+27,8%),
- Омская обл.(+10,7%),
- Тульская обл. (+6,2%),
- Самарская обл.(+5,7%),
- Ленинградская обл. (+4,9%).
В то же время в большинстве регионов из топ-30 средний чек автокредита в мае продолжил снижаться. Так, самое большое снижение данного показателя было отмечено в:
- Пермском крае (-11,6%),
- Красноярском крае(-10,6%),
- Волгоградской обл.(-9,5%),
- Ставропольском крае (-8,2%),
- Тюменской обл.(-7,4%),
- Москва (- 2,3%),
- Санкт-Петербург (- 4,7%).