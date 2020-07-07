Новости

В мае средний размер автокредита вырос до 726,7 тыс. рублей

7 июля 2020

По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель незначительно вырос - на 2,1% (в апреле 2020 года – 712,0 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем, стоит напомнить, что в апреле по сравнению с мартом текущего года средний чек автокредита, напротив, сократился – на 16,1% (в марте 2020 года - 849,0 тыс. руб.). Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года средний размер автокредитов снизился менее значительно – на 4,9% (в мае 2019 года – 764,0 тыс. руб.). 

При этом в мае 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составило 675 баллов. 

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

  • Москве (1 240,1 тыс. руб.),
  • Московской обл.(1 007,8 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (901,5 тыс. руб.), 
  • Краснодарском крае (885,7 тыс. руб.),
  • Ленинградской обл.(878,1 тыс. руб.).  

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов, то в регионах РФ в мае 2020 года она была разнонаправленной. Так, по сравнению с апрелем текущего года наивысший рост данного показателя в мае продемонстрировали:

  • Кемеровская обл.(+27,8%),
  • Омская обл.(+10,7%),
  • Тульская обл. (+6,2%),
  • Самарская обл.(+5,7%),
  • Ленинградская обл. (+4,9%).

В то же время в большинстве регионов из топ-30 средний чек автокредита в мае продолжил снижаться. Так, самое большое снижение данного показателя было отмечено в:

  • Пермском крае (-11,6%),
  • Красноярском крае(-10,6%),
  • Волгоградской обл.(-9,5%),
  • Ставропольском крае (-8,2%),
  • Тюменской обл.(-7,4%),
  • Москва (- 2,3%),
  • Санкт-Петербург (- 4,7%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 7 июля количество заболевших коронавирусом достигло 694 тысяч
125 иркутян заразились коронавирусом за сутки
В Приангарье число заболевших коронавирусом достигло 9225
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании