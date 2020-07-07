Дорожные работы проведут в Карлукском МО до конца лета

Несколько участков дорог отремонтируют до конца лета в Карлукском муниципальном образовании. Это дорога по улице Южная, ведущая к новому детскому саду, дороги по улицам Коваленкова и Липатова, а также два проезда в ЖСК «Спецназ», сообщают в районной администрации.

Решение о проведении ремонтов принято по результатам поездки Мэра Иркутского района Леонида Фролова в Карлукское МО 6 июня.

- Во время ремонта будет произведена отсыпка асфальтной крошкой с последующим уплотнением, организована укладка лежачих полицейских и установка дорожных знаков ограничения скорости, - рассказал Леонид Фролов.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств бюджета администрации Иркутского района и администрации Карлукского МО.