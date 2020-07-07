Более 10 тысяч жителей Приангарья заявили о праве на льготы по имущественным налогам

За первую половину 2020 года в налоговые инспекции от жителей Иркутской области поступило более 10 тыс. заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам и 27 сообщений о том, что их транспортное средство находится в розыске.

В рамках публичной информационной кампании территориальные налоговые органы разъясняли гражданам порядок получения льгот при налогообложении имущества. Владельцев транспортных средств, объектов недвижимого имущества и земельных участков знакомили с изменениями законодательства и поясняли – какие категории налогоплательщиков имеют право на освобождение от уплаты налога.

Так, например, на основании изменений, внесенных в Закон Иркутской области от 04.07.2007 №53-ОЗ «О транспортном налоге», дополнительно предусмотрены льготы по одному транспортному средству для ветеранов боевых действий, а также инвалидов I группы в отношении легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло семь лет и более (с мощностью двигателя свыше 125 л.с. до 175 л.с. включительно). Начиная с 2020 года физические лица освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с электрическим или газовым двигателем.

Более подробную информацию по условиям налогообложения имущества в каждом муниципальном образовании можно получить с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.