Почему россияне уходят в кэш?

В России продолжается стремительный рост наличной денежной массы, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– За июнь в обращение поступило еще 391,8 млрд рублей в виде наличных банкнот. В мае наличная денежная масса выросла на 248,8 млрд рублей, в апреле - на 544 млрд рублей, в марте - на 700,9 млрд рублей. За неполные четыре месяца в обращение поступили купюры на 1,9 триллиона рублей. Общий объем наличной денежной массы на 1 июня достиг исторического рекорда в 11,2 триллиона рублей.

Оперативные данные Банка России по ликвидности банковского сектора показывают, что на 2 июля «кэша» в экономике стало еще больше - около 11,6 триллиона. Это почти 80 тысяч рублей на каждого живущего в стране, включая младенцев и глубоких стариков. Однако рост кэша связан не с гражданами, которые не доверяют банкам, а с бизнесом, который на фоне кризиса ушел в тень. Можно сказать, что вернулись 90-е. Правда, тогда активно использовался не только рублевый, но и долларовый кэш. Это на самом деле не так плохо. Возможно, ожидаемая всеми российская рецессия окажется только на бумаге. Уже сейчас в Москве многие рестораны и салоны красоты предлагают проверенным клиентам не пробивать чек и оплатить счет кэшем.

За март и апрель корпорации взяли в банках 1,444 триллиона рублей новых кредитов - больше, чем за предыдущие 12 месяцев вместе взятые - 913 млрд. И одновременно со счетов юридических лиц утекло 804 млрд рублей. Не стоит забывать и о «серых» зарплатах, они за прошлый год составили 13 трлн. руб.

В принципе, России давно пора провести деноминацию рубля 1 к 100, т.е. сделать номиналы банкнот адекватными порядку цен. Рост спроса на кэш – мировой тренд. Объем наличной денежной массы растет в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии. Ключевой вывод: мнение о том, что пандемия ускорит закат бумажных денег на фоне развития электронной торговли и страхов заразиться, оказалось мифом.