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Количество заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 3257

8 июля 2020

На 8 июля по Республике Бурятия зарегистрировано 3257 случаев COVID-19 (+38 за сегодня). По Улан-Удэ  зарегистрирован 1841 случай заражения.

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По информации оперативного штаба республики, всего выздоровели от COVID-19 – 2405 (+51) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 25 человек. Проходят лечение в стационарах республики 440 больных, из них 25 детей, состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 387 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

Из 38 новых случаев COVID-19:

  • 2 чел. связаны с очагом в БСМП,
  • 1 чел. – связан с очагом в Тункинском районе,
  • 8 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ,
  • 27 чел. – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койка, занято – 447, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 440, свободно – 527 коек. Занятость коечного фонда – 45,2%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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