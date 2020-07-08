Количество заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 3257

На 8 июля по Республике Бурятия зарегистрировано 3257 случаев COVID-19 (+38 за сегодня). По Улан-Удэ зарегистрирован 1841 случай заражения.

По информации оперативного штаба республики, всего выздоровели от COVID-19 – 2405 (+51) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 25 человек. Проходят лечение в стационарах республики 440 больных, из них 25 детей, состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 387 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

Из 38 новых случаев COVID-19:

2 чел. связаны с очагом в БСМП,

1 чел. – связан с очагом в Тункинском районе,

8 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ,

27 чел. – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койка, занято – 447, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 440, свободно – 527 коек. Занятость коечного фонда – 45,2%.