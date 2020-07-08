В МВД рассказали о новом внешнем виде водительских прав

Проектом предполагает адаптацию документа в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, сообщают на сайте МВД России.

В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями на французском и английском языках. Новая форма прав вступает в силу с 1 ноября 2020 года.

В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения.

Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.