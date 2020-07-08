В начале июля повседневные расходы россиян выросли на 4%

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», на неделе с 29 июня по 5 июля объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4552 рубля, что на 4,3% больше, чем неделей ранее.

На неделе с 29 июня по 5 июля объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4552 рубля. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 189 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 386 рублей или на 9,3%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 29 июня по 5 июля оказались выше среднего значения на 72 рубля или 1,6%.

В целом, динамика расходов пока остается стабильной, а небольшой рост против прошлой недели вызван, в первую очередь, дополнительным выходным (1 июля).