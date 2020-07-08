Причиной 86 пожаров в Иркутской области стали грозы

На данный момент в области действующими остаются 68 пожаров. За минувшие сутки потушить удалось 16 возгораний, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии находилось 11 пожаров: по два – в Усть-Удинском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, по одному – в Чунском, Жигаловском, Качугском, Иркутском и Катангском районах. Общая площадь этих очагов – 2561,5 га.

Действующими оставалось 68 пожаров. Общая площадь действующих очагов – 51792,6 га, в том числе 37494 га – в зоне контроля.

20 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 75 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в восьми случаях, в одном – огонь перешел границу между районами. Причиной 86 пожаров считаются грозы.

В тушении всех природных пожаров 7 июля были задействованы 313 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 310 работников лесной охраны, 237 мобилизованных граждан и 188 единиц наземной техники.

Многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 МЧС России совершил 17 сбросов воды общим объемом 170 тонн на очаг огня в Голоустненском лесничестве.

С 3 июля в тушении природных пожаров в Приангарье задействован самолёт-амфибия БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщают в ведомстве.

БЕ-200ЧС имеет возможность принимать на борт 12 тонн воды в 8 секций водяных баков, расположенных под полом кабины. Самолет заправляется водой как на аэродроме, так и осуществляет за 14 секунд забор воды из любого источника глубиной не менее 3 м. За одну заправку топливом самолет БЕ-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.

В течение прошлых суток на территории Прибайкалья действовали 88 лесных пожаров на общей площади 19715,3 га.