Чаще всего сотрудников страхуют предприятия сферы торговли

Треть предприятий, которые с начала 2020 года застраховали сотрудников от несчастных случаев и болезней, приходится на сферу оптовой и розничной торговли.

Как правило, предприятия, которые активнее всего прибегают к страхованию своих сотрудников, зарегистрированы в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Белгородской области. Каждый пятый корпоративный договор заключается представителями предприятий сельского хозяйства. Это следует из данных СК «Сбербанк страхование жизни» на основе анализа портфеля договоров коллективного страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году.

Московский регион возглавил рейтинг регионов, предприятия которых чаще всего страхуют своих сотрудников: на Москву и область приходится 15% от всех договоров коллективного страхования. За ним следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Белгородская область (по 10% договоров), Республика Башкортостан и Алтайский край (по 5% договоров).

Традиционно активнее всего страхуют работников предприятия сферы торговли — 30% от всех договоров. На предприятия сферы сельского хозяйства приходится еще 20% договоров, строительства — 15%. Еще по 5% приходится на предприятия, работающие в транспортной сфере, сфере пищевой и добывающей промышленности, машиностроении, ресторанном бизнесе, и на компании, предоставляющие юридические и нотариальные услуги.

Примечательно, что предприятия в большинстве случаев не только обеспечивают сотрудников страховой защитой на случай базовых рисков, но и подключают риски травм (в 90% случаев), госпитализации (50%), хирургических операций и диагностирования особо опасных заболеваний (по 15%), а также временной нетрудоспособности (10%). Каждый второй работодатель включает в программу корпоративного страхования услуги телемедицины и второе экспертное медицинское мнение.

Программа коллективного страхования от СК «Сбербанк страхование жизни» дает работникам предприятий защиту от непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем, а также финансовую поддержку при наступлении неблагоприятных событий. По этой программе работодатель сам выбирает страховое покрытие и дополнительные сервисы, которые будут к ней подключены. Договоры страхования по ней заключаются при посредничестве ООО «Страховой брокер Сбербанка».