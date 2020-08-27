Правительство Приангарья просит иркутян принят участие в опросе о строительстве единой городской набережной

В Иркутске разрабатывается проект по объединению набережных от Иркутского водохранилища до реки Ушаковки для создания единого непрерывного пространства у воды с велопешеходным маршрутом протяженностью почти 20 км, сообщают в областной администрации.

Продвижение проекта ведется на акселераторной платформе "100 городских лидеров", где под руководством лучших экспертов со всей страны можно разработать проект и довести его до реализации. До 1 сентября на платформе проходит рейтинговое голосование, по результатам которого будут выбраны города для проведения "Городских выходных".

На мероприятии для жителей города будут проведены лекции и мастерские от ведущих российских экспертов, воркшопы и дискуссионные площадки. Заявку на участие в этом мероприятии совместно подали ООО Агентство развития территорий "Градостроительная школа" и АНО "Байкальский клуб развития креативных проектов".

Для того, чтобы "Городские выходные" смогли состояться в городе Иркутске, а проект единой городской набережной приблизился к реализации, нужна поддержка горожан. Заявке с проектом нужно набрать не менее 500 голосов, для этого жителей города приглашают перейти по ссылке и проголосовать за инициативу. Проголосовать могут все желающие после регистрации на сайте или с помощью своего профиля в соцсетях.

Можно оставлять комментарии и писать свои предложения по проекту, в дальнейшем такие предложения будут учитываться при разработке проекта. Создание единой городской набережной поможет раскрыть потенциал заброшенных территорий, повысит статус и престиж города, создаст цельное и протяженное пространство для отдыха и прогулок у воды для жителей и гостей города.