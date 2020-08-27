В России число заразившихся коронавирусом достигло 975 тыс.

По данным на 27 августа, в России выявлены 4 711 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии — 975 5765, общее число погибших достигло 16 804.

В Иркутской области подтверждены 16 583 случая заболевания. Суточный прирост – 73. В соседнем Красноярском крае – 16 428 заболевших, 112 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 087 заболевший, из них 45 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область находится на 7-м месте, Красноярский край – на 8-м.