Олег Белозёров, РЖД: «Мы не берем, а возвращаем природе то, что пострадало при строительстве Транссиба»

Важность восстановления лесного фонда, соблюдения экологических норм при выполнении работ по модернизации БАМа и Транссиба отметили генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Сегодня, 27 августа, стороны в рамках рабочей поездки в Тулун подписали меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Проект модернизации БАМа и Транссиба – приоритетный не только для Правительства Иркутской области, Российских железных дорог, но и для всей страны. Его итогом должно стать увеличение к 2025-му году пропускной способности магистралей до 200 миллионов тонн грузов в год.

- Сегодня мы не берем, а возвращаем природе то, что когда-то пострадало при строительстве Транссиба, более 100 лет назад. Работы включают в себя не только компенсационные мероприятия, но и очистку воды, воздуха. Ключевой момент меморандума – ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем, - отметил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

