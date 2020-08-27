В Иркутске 27 августа закроют движение для автотранспорта по улице Розы Люксембург

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 223 по улице Розы Люксембург с 12:00 27 августа до 17:00 28 августа 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Розы Люксембург («Малая Роза») – в направлении движения от 15-го Советского переулка до 18-го Советского переулка.

Пресс-служба компании "Иркутскэнерго" напоминает, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

