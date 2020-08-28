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Банк "Фридом Финанс" сообщил об изменении тарифов с 1 сентября

28 августа 2020

Банк "Фридом Финанс" сообщил, что с 1 сентября 2020 г. изменяются:

— Тарифы расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в российских рублях и в иностранной валюте в ООО "ФФИН Банк"

— Тарифы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Пакета услуг "Интернет-эквайринг" в ООО "ФФИН Банк"

Новая редакция тарифов будет размещена на сайте в соответствующих разделах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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