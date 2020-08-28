Банк "Фридом Финанс" сообщил об изменении тарифов с 1 сентября

Банк "Фридом Финанс" сообщил, что с 1 сентября 2020 г. изменяются:
— Тарифы расчётно-кассового обслуживания юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в российских рублях и в иностранной валюте в ООО "ФФИН Банк"
— Тарифы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Пакета услуг "Интернет-эквайринг" в ООО "ФФИН Банк"
Новая редакция тарифов будет размещена на сайте в соответствующих разделах.
Новости
Банк "Фридом Финанс" сообщил об изменении тарифов с 1 сентября28 августа 2020
Банк "Фридом Финанс" сообщил, что с 1 сентября 2020 г. изменяются:
/ Сибирское Информационное Агентство /
Смотрите также: