Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 16,8 тыс.

По данным оперативного штаба, на 31 августа подтверждено 76 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 16 886. За последние сутки выздоровели 24 человека, за весь период эпидемии – 14 606.

Амбулаторно лечатся 1 392 человека, госпитализированы – 619, в тяжелой форме – 31.

Всего за период эпидемии умерло 269 человек, 187 от COVID-19, 82 от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к августу он опустилось до 0,4% (~77-100 человек).