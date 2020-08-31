В Братске пенсионерка месяц царапала машины соседей

Жильцы многоквартирного дома по улице Приморской города Братска стали замечать царапины на кузове собственных авто. Их транспортные средства были припаркованы в установленном месте и не создавали помех для окружающих. Кроме этого, собственники машин не попадали ДТП и не имели с кем-либо конфликтов, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Обсудив проблему между собой, автолюбители установили видеонаблюдение во дворе. Вскоре в объективе камеры оказалась пожилая соседка, которая проходя мимо, ключами нанесла повреждения одной из иномарок. О случившемся братчане незамедлительно сообщили в полицию.

В ходе выяснения обстоятельств, 63-летняя пенсионерка, сама являющаяся владельцем внедорожника, призналась, что в течение месяца неоднократно портила чужое имущество таким способом. По одной из версий, причиной подобного поведения являлось желание женщины освободить парковочное пространство для собственного автомобиля.

После вмешательства в инцидент правоохранительных органов, предполагаемая виновница инцидента решила добровольно возместить причиненный ущерб и в будущем не допускать подобных фактов.