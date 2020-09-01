Число заболевших коронавирусом в Иркутской области приближается к 17 тысячам

По данным оперативного штаба, на 1 сентября подтверждено 72 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 16 958. За последние сутки выздоровели 129 человек, за весь период эпидемии – 14 735.

Амбулаторно лечатся 1 366 человек, госпитализированы – 585, в тяжелой форме – 28.

Всего за период эпидемии умерло 272 человека, 189 (+2) от COVID-19, 83 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к августу он опустилось до 0,4% (~77-100)