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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области приближается к 17 тысячам

1 сентября 2020

По данным оперативного штаба, на 1 сентября подтверждено 72 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 16 958. За последние сутки выздоровели 129 человек, за весь период эпидемии – 14 735. 

Амбулаторно лечатся 1 366 человек, госпитализированы – 585, в тяжелой форме – 28.

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Всего за период эпидемии умерло 272 человека, 189 (+2) от COVID-19, 83 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к августу он опустилось до 0,4% (~77-100)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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