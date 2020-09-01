Число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 миллиона

По данным на 1 сентября, в России выявлены 4 729 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии —1 000 048, общее число погибших достигло 17 299.

В Иркутской области подтверждены 16 886 случаев заболевания. Суточный прирост – 78. В соседнем Красноярском крае – 16 979 заболевших, 109 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 291 заболевший, из них 48 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область находится на 7-м месте, Красноярский край – на 8-м.