Жители Иркутска готовы накопить на высшее образование около 570 тыс. рублей

42% жителей Иркутска, намеренных платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить необходимые на это средства за счет накоплений. В среднем жители этого города готовы копить на эти цели 563,4 тыс. рублей, выяснила дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в ходе опроса жителей 37 российских городов накануне Дня знаний. Это больше, чем в среднем по России — 470 тыс. рублей.

Чаще всего к накоплению средств на образование — от числа готовых платить за него — склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего. Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тыс. рублей, мужчины — на 100 тыс. рублей меньше — 423,1 тыс. рублей. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (719,5 тыс. рублей), Казани (636,3 тыс. рублей), Челябинска (617 тыс. рублей) и Москвы (610,8 тыс. рублей).

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тыс. рублей в год. В Иркутске эта сумма составляет 94,6 тыс. рублей. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы (188,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (168,6 тыс. рублей) и Тюмени (107 тыс. рублей).

Лилия Валентович, директор Управления продаж продуктов благосостояния Байкальского банка Сбербанка:

«Опрос, проведенный «Сбербанк страхование жизни» среди жителей Иркутска показал, что почти половина иркутян собираются оплатить обучение детей за счет накоплений. Программы накопительного страхования жизни помогут сформировать финансовый резерв под эти цели, а возможность копить в течение нескольких лет при помощи регулярных взносов сделает этот процесс необременительным для семейного бюджета. Взносы по полисам НСЖ могут начинаться от 2 000 рублей, периодичность взносов и комфортную сумму каждый клиент может выбрать самостоятельно. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка в Иркутске».

80% участников опроса уверены, что образование — это залог жизненного успеха. Около трех четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Кроме того, по мнению 84% россиян, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития. По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.