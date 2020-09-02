В Тулуне открылась школа, построенная за счет средств НК «Роснефть»

1 сентября в городе Тулун Иркутской области открылась новая, современная школа, которая получила символичное название «Новая эра». По поручению Президента России Владимира Путина «Роснефть» построила и полностью оснастила новую школу в рекордно короткие сроки - всего за 300 дней.

Для выполнения поручения Президента страны на строительной площадке в сложных климатических условиях, при низких температурах ежедневно трудились более тысячи строителей. Работы велись практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть завершить строительство к началу нового учебного года.

На сегодняшний день - это не просто учебное учреждение, а уникальный многофункциональный комплекс.

Школа рассчитана на 1275 учеников. Здание площадью почти 23 тыс. м2 состоит из пяти учебных блоков. В ней размещается 67 учебных кабинетов. Учебные блоки организованы по принципу разделения младшей, средней и старшей школы с разными входными группами и гардеробами. Разработана система навигации, позволяющая легко ориентироваться в школьном пространстве. Она включает в себя цветовые, настенные и напольные элементы.

В школе организованы шесть кабинетов информатики, класс детской робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс, лингафонный кабинет, музей с выставочно-образовательной экспозицией.

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями.

В школе работает высокоскоростной интернет - 100 Мбит/с, который проведен по отдельной оптико-волоконной линии связи.

Развитую инфраструктуру школы дополняют стадион, многофункциональная спортивная площадка, два бассейна, детская игровая площадка, автогородок для изучения ПДД и многое другое.

Кроме этого компания «Роснефть» приобрела для Школы библиотеку с фондом более 37 тысяч книг и учебников, электронные пособия, дидактические и методические материалы, а также всё, что необходимо для учебного процесса.