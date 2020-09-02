Газопровод Ковыкта–Саянск–Иркутск могут включить в перечень инфраструктурных объектов «Силы Сибири»

Вопрос о включении газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск в перечень объектов инфраструктуры газопровода «Сила Сибири» был поднят на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочего визита на «Иркутский молочный завод».

На встрече с коллективом предприятия поднимались вопросы о газификации промышленных предприятий Иркутской области для обеспечения бесперебойной работы, а также возможности выпуска конкурентоспособной продукции за счет снижения стоимости потребляемых при производстве энергоресурсов.

По словам Игоря Кобзева, в регионе планируется создание газохимического комплекса. Это поможет обеспечить собственным газом промпредприятия региона: расчетная потребность в нём – почти 10 млрд кубометров в год.