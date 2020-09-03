Как выглядит обновленный офис Альфа-Банка

Обновленный центральный офис Альфа-Банка в Москве открылся для сотрудников. С весны 2020 года большая часть сотрудников банка работает удаленно, приезжая в офис пару раз в неделю. И уже в апреле банк начал реконструировать офисное пространство так, чтобы сотрудникам хотелось приезжать на встречи и совещания, а работа тех, кто по-прежнему ходит в офис каждодневно, стала комфортнее и продуктивнее.

Обновленный офис Альфа-Банка в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой банка.

На первых реконструированных 2000 кв. м. офиса в Нагатино появился технологичный конгресс-холл на 250 человек, огромный двухуровневый фуд-корт с тематическими корнерами, пара кофеен, и бесплатный фитнес-клуб для сотрудников. Для посетителей доступны удобная лаунж-зона, магазин мерча A-Store и полноценная кофейня Starbucks, где можно встретиться с друзьями или клиентами. Расположение рабочих мест стало гибким, организованным по принципу коворкинга: сотрудник через мобильное приложение бронирует удобный для него стол и занимает его в течение дня.

Обновленный офис Альфа-Банка в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой банка.

«Phygital (от слов physical + digital) — лучшее сочетание физического и цифрового опыта, наша бизнес-модель. Этот подход мы применяем не только в новых офисах для клиентов, но и внутри, для нашей команды. Попасть в новое пространство можно через турникеты с биометрической системой, носить пропуск с собой не надо. В интерьере мы использовали настоящие камни, фитостены до потолка и деревянные элементы — это про тактильный опыт, физический контакт», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Обновленный офис Альфа-Банка в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой банка.

Над главным входом в офис теперь крутится видео «Ребята из зданий напротив, решайтесь!» — послание соседям, офисы которых расположены рядом: Райффайзенбанку, ЮниКредиту и МТС Банку.