Банковская школа Примсоцбанка объявляет новый набор учеников

Во Владивостоке открылся набор в XV Банковскую школу Примсоцбанка. Бесплатный курс по программе "Специалист по обслуживанию клиентов" ориентирован на тех, кому интересна работа в банковской сфере. По итогам обучения у лучших выпускников будет возможность устроиться на работу без испытательного срока в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" - один из крупнейших региональных банков.



- В нашей школе своим опытом делятся лучшие сотрудники, а участники проходят насыщенную программу обучения, которая включает в себя основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов, а также знакомятся с основными техниками продаж, необходимыми в работе с клиентами. Важно, что во время стажировки у нас предусмотрена работа с реальными клиентами. Приятным бонусом для учащихся является стипендия, - рассказала начальник управления по персоналу и организационному развитию Светлана Борисенко.



Отметим, проект действует в банке уже более 6 лет. За это время в команду Примсоцбанка вступили десятки новых специалистов, которые на данный момент с удовольствием продолжают строить свою карьеру. Старт обучения запланирован на 14 сентября 2020 года. Приём заявок осуществляется до 09 сентября, количество мест ограничено.



Прислать заявку можно на электронную почту: hr@pskb.com либо оставить на сайте банка.