Ущерб от незаконных рубок в Приангарье уменьшился на 1,87 млрд рублей

В Иркутской области ущерб от незаконных рубок древесины уменьшился на 1 млрд 874,9 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с восьмью месяцами прошлого года на 9,5% сократилось также количество фактов незаконной заготовки леса и на 29,5% уменьшился ее объем. Об этом сообщил сегодня, 2 сентября, и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Дмитрий Петренев отметил, что положительная динамика достигнута благодаря систематическому проведению проверочных мероприятий и действенной системе космомониторинга.

По выявленным фактам нарушений лесного законодательства в текущем году заведено уже 1330 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечен 341 нарушитель. Возбуждено 3210 дел об административных правонарушениях, назначено 1986 штрафов на общую сумму 40 млн 269,7 тыс. рублей.

Говоря о лесовосстановлении, и.о. министра сообщил, что мероприятия выполнены на площади 70,6 тыс. га (48,6% от годового плана), в том числе искусственное лесовосстановление произведено на 15,37 тыс. га (118%), комбинированное – на 5,09 тыс. га (70,69%), содействие естественному возобновлению леса – на 50,14 тыс. га.



С недобросовестных лесопользователей, которые не выполнили обязательства по воспроизводству лесов в 2018-2019 годах, судом по искам регионального министерства лесного комплекса взыскана неустойка на общую сумму 13,4 млн рублей.