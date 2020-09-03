«Несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, ситуация в Приангарье остается непростой»

В Иркутской области начнут проводить школьные собрания с участием педагогов, директоров школ, медиков и родителей. Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев сегодня, 2 сентября, на встрече с медработниками Иркутской области.

На этих собраниях врачи будут объяснять преподавателям и родителям школьников, как правильно соблюдать все меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции. Встречи будут проходить дистанционно.

Также глава региона отметил, что несмотря на снижение заболеваемости Covid-19, ситуация остается непростой. Все меры финансовой поддержки медиков сохраняются, отметил глава региона.

По данным оперативного штаба, на 2 сентября подтверждено 75 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 033. После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к концу августа он опустился до 0,4% (~75-80). Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте, при этом почти 2 месяца регион удерживал 7-е место. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, который недавно был с рабочей поездкой в регионе, жители Приангарья пренебрегают мерами безопасности против COVID-19.