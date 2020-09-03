ИГУ вошел в самый престижный мировой рейтинг лучших университетов

Иркутский государственный университет впервые вошел в самый престижный мировой рейтинг лучших университетов, который ежегодно публикует британский журнал Times Higher Education. В глобальном рейтинге представлено только 48 российских вузов, а всего — лишь 1527 университетов из 93 стран (ИГУ — единственный вуз Приангарья), сообщают в пресс-службе вуза.

Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education — один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов.

Рейтинг официально признан Правительством РФ и является базовым для оценки эффективности университетов программы 5-100. Его преимущество — улучшенная методология, разработанная совместно с читателями и редакцией журнала Times Higher Education magazine и компанией Thomson Reuters. В настоящее время на методологию рейтинга оказывает влияние компания Elsevier и база данных Scopus. Так, одним из ключевых условий попадания в рейтинг является публикация за пять лет не менее 1 000 научных статей в изданиях, индексированных в базе данных Scopus, поддерживаемых издательством Elsevier.

— Задачу вхождения в рейтинг Times Higher Education мы поставили еще в 2013 году, так или иначе все решения принимались в привязке к достижению этой цели. Поэтому, попадание в этот рейтинг сегодня, безусловно, очень большой и значимый результат усилий всего университета. Появление ИГУ в рейтинге, несомненно, позволит более эффективно продвигать университет на мировом уровне. Примечательно, что кроме ИГУ из российских вузов в рейтинг впервые попали еще только 3 университета, имеющих статусы федеральных или национальных исследовательских университетов. Задачей на ближайшие годы является повышение позиций университета в рейтинге THE, закрепляя статус Иркутского государственного университета как ведущего центра исследований и высшего образования в Байкальском регионе и России, — отметил врио ректора ИГУ Александр Шмидт.

Первое место среди российских университетов у МГУ им. М. В. Ломоносова, второе — МФТИ, третье — НИУ Высшая школа экономики.

ИГУ соседствует в рейтинге с такими крупными вузами, как Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет, РАНГХиГС, Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет и другие, многие из которых получали поддержку в рамках программ «5-100».

При составлении рейтинга использовались 13 показателей эффективности, сгруппированные по пяти областям: преподавание, исследования, цитирование, доход от производственной деятельности и международное взаимодействие. Кроме того, существенное влияние на рейтинг оказал анализ более 80 миллионов цитирований из 13 миллионов научных публикаций, а также опрос 22 000 ученых со всего мира.