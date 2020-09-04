В Нижнеудинске завершен капремонт 65 многоквартирных домов

В Нижнеудинске завершен капитальный ремонт 65 многоквартирных домов. Об этом сообщил главный инженер Фонда капитального ремонта Иркутской области Александр Попов. Общая стоимость работ составила 145 млн рублей.

Основные виды работ, которые были выполнены, это ремонт подвальных помещений, включая отмостку, внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Сейчас подрядчики уже всё завершили, идет комиссионная приемка работ, в том числе с участием управляющих компаний и жителей, – пояснил представитель фонда капремонта региона.

Помимо домов, пострадавших от наводнения, в Нижнеудинске ведется капремонт домов по краткосрочному плану на текущий год. До конца года будут завершены работы ещё в десяти домах. На это направлено свыше 35,5 млн рублей. По поручению главы региона Игоря Кобзева в Нижнеудинске в усиленном составе работает Служба государственного жилищного надзора.