Новости

Движение автотранспорта ограничат по улице Фридриха Энгельса в Иркутске

4 сентября 2020

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 7 по улице Фридриха Энгельса с 09:00 4 сентября до 20:00 9 сентября 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улице Фридриха Энгельса – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Карла Либкнехта.

Пресс-служба компании "Иркутскэнерго" напоминает, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании