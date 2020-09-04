Движение автотранспорта ограничат по улице Фридриха Энгельса в Иркутске

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 7 по улице Фридриха Энгельса с 09:00 4 сентября до 20:00 9 сентября 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улице Фридриха Энгельса – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Карла Либкнехта.



Пресс-служба компании "Иркутскэнерго" напоминает, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".