Бесплатное социальное такси для ветеранов запустили в Иркутске

С 3 сентября 2020 года ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей, проживающие в Иркутске и Иркутском районе, смогут воспользоваться бесплатным проездом в такси. Проект социального такси Правительство Иркутской области запустило совместно с компанией «Яндекс».

Заявку на бесплатную поездку можно оставить по телефону «Центра транспорта Иркутской области» 8-3952-42-03-28 с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчества пассажира, адрес вызова такси и адрес места назначения. Сотрудник учреждения проверит категорию льготника и составит заявку для направления такси по адресу. В случае если поездка планируется вне рабочего времени, необходимо оформить поездку заранее, указав ее дату и время.

Льготный проезд действует на территории Иркутска, а также части Иркутского района (мкр. Зеленый Берег, мкр. Березовый, п. Пивовариха, р.п. Маркова, с. Смоленщина).

Количество бесплатных поездок в месяц зависит от их дальности. Их совокупная стоимость на одного льготника в месяц не должна превышать 1000 рублей.