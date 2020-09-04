В Иркутской области выросло число новых случаев заражения коронавирусом до 81

По данным оперативного штаба, на 3 сентября подтвержден 81 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 17 184. За последние сутки выздоровели 116 человек, за весь период эпидемии – 15 084. Иркутская область по количеству зараженных COVID-19 в списке российских регионов находится на 9-м месте.

Глава Иркутской области региона Игорь Кобзев 3 сентября заявил, что несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, ситуация остается непростой.

Амбулаторно лечатся 1 227 человек, госпитализированы – 596, из них находятся в тяжелой форме – 25.

Всего за период эпидемии умерло 274 человека, 193(+1) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к концу августа он опустился до 0,4% (~75-80). Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте. Соседний Красноярский край сейчас находится на 8-м месте.