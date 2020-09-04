Банк «Приморье» предоставит скидку держатели бесконтактных карт «Мир» при поездках в городском транспорте Хабаровска

Держатели бесконтактных карт «Мир» и «Мир — Maestro» Банка «Приморье» смогут ездить в городском транспорте Хабаровска со скидкой. Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Расплачиваясь картой «Мир» в одно касание, пользователь получит скидку за проезд в размере 5 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» или «Мир — Maestro» к валидатору или оплатить проезд у кондуктора (через терминал оплаты), чтобы сумма разовой поездки списалась с карты уже со скидкой.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.