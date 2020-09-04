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Держатели карт Mastercard от Примсоцбанка могут выиграть сертификат на 50 тысяч рублей

4 сентября 2020

Держатели всех видов карт Mastercard от Примсоцбанка могут выиграть один из 50 сертификатов на 50 000 рублей на покупки в METRO. Акция распространяется на все покупки, совершённые в этот период.

Для того, чтобы принять участие в акции клиентам банка нужно:

• С 20 августа по 30 сентября оплатить покупки в ТЦ METRO Cash&Carry картой Mastercard;
• Зарегистрироваться на сайте metro-event.ru;
• Получить гарантированные 100 бонусов и шанс выиграть сертификат номиналом 50 тысяч на покупки в METRO, а также премиальные наборы.

Отметим, розыгрыш премиальных наборов Metro проходит каждую неделю. В их состав входят премиальные сорта чая, кофе и различные сиропы.

География акции: вся Россия. 

Напомним, METRO Cash&Carry - крупнейший мировой ритейлер в формате мелкооптовой торговли. Подробнее об акции можно узнать здесь.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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