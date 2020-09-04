Держатели карт Mastercard от Примсоцбанка могут выиграть сертификат на 50 тысяч рублей

Держатели всех видов карт Mastercard от Примсоцбанка могут выиграть один из 50 сертификатов на 50 000 рублей на покупки в METRO. Акция распространяется на все покупки, совершённые в этот период.



Для того, чтобы принять участие в акции клиентам банка нужно:



• С 20 августа по 30 сентября оплатить покупки в ТЦ METRO Cash&Carry картой Mastercard;

• Зарегистрироваться на сайте metro-event.ru;

• Получить гарантированные 100 бонусов и шанс выиграть сертификат номиналом 50 тысяч на покупки в METRO, а также премиальные наборы.



Отметим, розыгрыш премиальных наборов Metro проходит каждую неделю. В их состав входят премиальные сорта чая, кофе и различные сиропы.



География акции: вся Россия.



Напомним, METRO Cash&Carry - крупнейший мировой ритейлер в формате мелкооптовой торговли. Подробнее об акции можно узнать здесь.

