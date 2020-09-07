В Иркутской области завершен ремонт дороги «Залари – Жигалово - Ей - Шараты»

В Нукутском районе Иркутской области завершен ремонт автомобильной дороги «Залари – Жигалово - Ей - Шараты». Ремонт произведён в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сметная стоимость составляет 152,9 млн рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Работы выполнены на участке протяженностью 10 километров. Он соединяет дорогу регионального значения «Залари – Жигалово» с населёнными пунктами Ей и Шараты. Специалисты восстановили профиль дороги, заменили десять водопропускных труб и построили одну новую, уложили асфальт. Для обеспечения безопасности движения установлены 39 новых дорожных знаков, 138 сигнальных столбиков и 1952 метров металлического барьерного ограждения, восстановлена автобусная остановка.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области в 2020 году запланирован ввод 88 объектов, общей протяженностью 322,51 километр, из них 51,7 км - строительство и реконструкция, 270,81 км - ремонт и капитальный ремонт.