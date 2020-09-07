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Предприниматель из Нижнеудинска заплатил 200 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности

7 сентября 2020

Предприниматель из Нижнеудинска, занимающийся лесозаготовкой, под угрозой лишиться 15 транспортных средств заплатил 200 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Согласно постановлению Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  бизнесмен не предоставил сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в установленный законом срок. В связи с этим его  признали виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Индивидуальный предприниматель не оплатил задолженность в добровольные сроки, впоследствии чего к нему были применены меры принудительного характера. Судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на регистрационные действия в отношении 15 транспортных средств, принадлежащих на праве собственности должнику. Зная, что в дальнейшем имущество может быть передано на принудительную реализацию, мужчина оплатил штраф в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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