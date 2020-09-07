Предприниматель из Нижнеудинска заплатил 200 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности

Предприниматель из Нижнеудинска, занимающийся лесозаготовкой, под угрозой лишиться 15 транспортных средств заплатил 200 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Согласно постановлению Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, бизнесмен не предоставил сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в установленный законом срок. В связи с этим его признали виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Индивидуальный предприниматель не оплатил задолженность в добровольные сроки, впоследствии чего к нему были применены меры принудительного характера. Судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на регистрационные действия в отношении 15 транспортных средств, принадлежащих на праве собственности должнику. Зная, что в дальнейшем имущество может быть передано на принудительную реализацию, мужчина оплатил штраф в полном объеме.