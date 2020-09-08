Примсоцбанк снизил ставки на военную ипотеку с 7 сентября

С 7 сентября военную ипотеку в Примсоцбанке можно оформить на более выгодных условиях. Теперь единая ставка по продукту составляет 7,3% годовых, минимальный первоначальный взнос снижен до 15% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита увеличена до 3 310 326 рублей.



Напомним, военная ипотека предоставляется гражданам — участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории России. Возраст заёмщика должен составлять не менее 25 лет, а трудовой стаж не менее трёх лет воинской службы. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту может состоять из собственных средств заемщика и/или средств целевого жилищного займа (ЦЖЗ), предоставляемого участнику НИС. Сумма ЦЖЗ, перечисляется в счет первоначального взноса.



Отметим, минимальная сумма военной ипотеки составляет 500 000 рублей. Срок кредита от 36 месяцев до последнего числа календарного месяца, в котором заканчивается срок ЦЖЗ в соответствии со свидетельством о праве участника НИС на получение средств ЦЖЗ. При этом исполнение обязательств по кредиту должно быть произведено не позднее месяца, в котором заёмщику исполнится 50 лет.



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